Мир не без добрых полицейских: на Серовском тракте легковушку спасли из снежного плена

Однако мир не без добрых людей – проезжающие мимо автомобилисты, в том числе полицейские, помогли вытащить из кювета застрявшую машину, передает издание 66.ru. Сотрудники ГИБДД, патрулируя участок между Невьянском и Среднеуральском, заметили съехавшую с дороги машину. Остановить фуру не получилось, как назло, в праздничные дни на трассе таких не проезжало.

На помощь пришел внедорожник «брат» потерпевшего – Toyota Land Cruiser. Но и ему не сразу удалось вытащить легковушку – полицейским пришлось раскачивать автомобиль. Меньше чем через час пленника удалось освободить.

Как оказалось, пара на Toyota возвращалась с горнолыжного комплекса обратно в Екатеринбург, а водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на обочину. Благо, на этом месте не оказалось глубокого кювета или деревьев.

На фото с сайта 66.ru спасители - полицейские и водитель Land Cruiser