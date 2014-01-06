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Мир не без добрых полицейских: на Серовском тракте легковушку спасли из снежного плена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мир не без добрых полицейских: на Серовском тракте легковушку спасли из снежного плена

6 января 2014, 16:35Общество
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