Получить патент предпринимателям Нижнего Тагила станет проще простого
Патентная система станет с этого года более доступна в России и поможет вывести из тени тысячи работников. Во-первых, тем, кто захочет зарегистрироваться индивидуальными предпринимателями, будет предоставлена возможность сразу, до получения документов, подать заявление на патент.
Во-вторых, не исключено, что покупать патенты предложат самозанятым россиянам, что позволит им без лишних хлопот узаконить свою деятельность.
А в-третьих, покупка патента может стать основанием для работы в России и для иностранцев, вне зависимости от того, будут они трудиться в частном секторе или на предприятии.
Процедура перехода индивидуальными предпринимателями на патентную систему налогообложения сейчас уточняется. В Налоговом кодексе должна появиться норма, по которой человек, планирующий стать индивидуальным предпринимателем, сможет заранее подать заявление на получение патента, а не дожидаться, пока его зарегистрируют предпринимателем.
Таким образом, став предпринимателем, он сразу сможет начать работать на основе патента, и у него отпадет необходимость применять общую систему налогообложения в период с даты госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя до даты начала действия патента. Одновременно это сократит количество обращений в налоговые органы и очереди при подаче заявления на получение патента.
Еще одна инициатива, которая может обрести реальные очертания в этом году - особый порядок налогообложения для самозанятых россиян. Речь идет о патентах, аналогичных тем, что покупают иностранцы для работы у частных лиц в России. Как рассказывали «РГ» в Минэкономразвитии, идея возникла в связи с тем, что, по данным статистики, за последние три года на 4 миллиона человек уменьшилось количество работников крупных и средних предприятий. Кроме того, в ушедшем году прекратили свою деятельность 500 тысяч индивидуальных предпринимателей.
При этом число работников малых предприятий не увеличилось и количество трудоспособных россиян за эти годы не уменьшилось. Стало быть, люди работают «в тени». И министерство предлагает самозанятым россиянам тоже покупать патент ценой в тысячу рублей в месяц. Это и станет та сумма так называемого налога, который они будут платить. Причем, эта тысяча рублей будет включать в себя как налог на прибыль, так и взносы в Пенсионный фонд, в Фонд обязательного медицинского страхования.
Однако воспользоваться патентом сможет далеко не каждый российский работник, а лишь представители 12 специальностей, в том числе переводчики, репетиторы, няни, фотографы, люди, занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Их труд должен быть технологически простым, не требовать специального дорогостоящего оборудования, специального помещения и найма дополнительных работников. Также покупать патент можно будет максимум на шесть месяцев в году.
Что касается мигрантов, то президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ввести патентную систему для всех иностранцев, желающих работать в России. Сейчас патенты должны покупать мигранты, работающие у частных лиц. По мнению экспертов, введение нового правила даст дополнительные возможности для развития малым предприятиям, поскольку сегодня они не в состоянии пройти все процедуры, необходимые для получения права на привлечения на работу иностранцев и им, зачастую приходится «обходить закон» и использовать труд нелегалов. Плюс эта мера позволит повысить собираемость налогов в России.
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