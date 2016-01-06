Житель Нижнего Тагила проследил за сохранностью имущества в чужом автомобиле, оставленном с открытым окном

Жительницу Нижнего Тагила не на шутку встревожил тот факт, что у её автомобиля, оставленного на парковке у торгового центра на Уральском проспекте, было открыто окно. Она сообщила об этом в редакцию портала TagilCity.ru.

Хочу предупредить автовладельцев о том, что около гипермаркета «Лента» орудует группа по профессиональному взлому машин. Сегодня в час дня совершали покупки в магазине. Уже находясь на кассе, мы услышали информацию о том, что просят подойти владельца машины с указанным государственным номером, так как у машины открыто окно. Девушка ошиблась в одной цифре и я не придала значения. Через две минуты, выйдя на улицу, мы обнаружили, что речь шла о нашей машине. Водитель, сидящий в машине рядом, спас нас. Это он передал информацию о том, что окно каким-то образом открыто. К сожалению, имя его не узнали, так как были в шоковом состоянии. После чего информация была передана сотрудникам правопорядка сообщила в редакцию TagilCity.ru читательница Екатерина.

В полиции отчитались, что по полученному обращению была проведена работа, несмотря на то что пострадавшие не стали писать заявление, ведь из автомобиля ничего не пропало.

Парковка оборудована камерами видеонаблюдения. Факт проникновения посторонними в автомобиль не нашёл своего подтверждения. Но очень хорошо, что владелец соседнего автомобиля проявил бдительность и рассказал об открытом окне администрации магазина рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru присоединяется к благодарности скромному и бдительному автолюбителю, ведь его поступок, возможно, спас автомобиль от случайных воров, которые могли польститься на имущество, оставленное в салоне автомобиля.

Таким образом, информация о группе по взлому машин не подтверждается. В полиции отметили, что последнее заявление в полицию о подобном преступлении, совершенном на этой парковке, поступало более года назад.