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Житель Нижнего Тагила проследил за сохранностью имущества в чужом автомобиле, оставленном с открытым окном
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила проследил за сохранностью имущества в чужом автомобиле, оставленном с открытым окном

6 января 2016, 13:20ОбществоПавел Щербина
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