Строителей из Екатеринбурга, спасших тонущего пса, показали на Первом канале

Это самое правильное использование техники не по назначению, которое я вообще когда-либо видел,сказал ведущий.

Он поинтересовался у директора Шарташского парка Артура Зиганшина, который приехал на передачу, как сейчас чувствует себя собака.

Ну ребята собачку вытащили, обогрели, накормили, до утра обогревали на машине, с утра выпустили погулять — она вильнула хвостом и убежала, сказал Зиганшин.

Директор отметил, что бригада работает на Шарташе и сейчас.

Бригада строителей, которая работала на Шарташе, приехала около трех часов ночи ставить технику и услышала лай. Собака провалилась под лед в 20 метрах от берега и не могла выбраться на берег. Сначала мужчины пытались подползти с веревкой к животному, но потом приняли решение посадить человека на ковш экскаватора и направить к собаке.