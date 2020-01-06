В России судимым за тяжкие преступления хотят запретить работать таксистами
Сегодня, 10:32ОбществоФото: pixabay.com
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Минтранс подготавливает законопроект, который направлен на то, чтобы запретить россиянам работать в такси, если они имеют судимость за тяжкие преступления, сообщает «Российская газета».
Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс.
Инициатива на увеличение безопасности в общественном транспорте в целом. Люди нередко боятся вызывать такси как раз потому, что там могут работать судимые. Авторы законопроекта считают, что нельзя допускать к работе людей, судимых за преступления сексуального характера, тяжкие и особо тяжкие деяния, которые связаны с насилием против личности. При этом, требуется детальная проработка проекта, потому что тяжкими преступлениями признаются, к примеру, нарушение авторских прав и ряд экономических преступлений.
Изменения планируется ввести в июле 2020 года. Если законопроект будет принят, то даже интернет-сервисы по заказу такси будут требовать справку об отсутствии судимости.
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