В России судимым за тяжкие преступления хотят запретить работать таксистами

Инициатива на увеличение безопасности в общественном транспорте в целом. Люди нередко боятся вызывать такси как раз потому, что там могут работать судимые. Авторы законопроекта считают, что нельзя допускать к работе людей, судимых за преступления сексуального характера, тяжкие и особо тяжкие деяния, которые связаны с насилием против личности. При этом, требуется детальная проработка проекта, потому что тяжкими преступлениями признаются, к примеру, нарушение авторских прав и ряд экономических преступлений.