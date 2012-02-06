BMW показала фото внедорожника X4
6 февраля 2012, 09:55ОбществоРОман БОТов
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Журнал Autoexpress опубликовал официальные изображения кроссовера BMW X4, который пополнит линейку SUV баварского автопроизводителя в 2014 году. Дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и дизайн X6. Агрессивный стиль и подчеркнуто обтекаемые линии кузова придают новинке стремительный вид.
Кроссовер будет построен на платформе X3 и унаследует его линейку двигателей, состоящую из трех дизелей, работающих в паре с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В компании не отрицают, что облик серийной версии X4 еще может несколько измениться, но эти изменения будут незначительны. На рынке новинка составит конкуренцию Range Rover Evoque, а также Q6 и Cajun, которые в настоящее время совместно разрабатывают в Audi и Porsche.
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