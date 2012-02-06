Неосвоенные по программе «1000 дворов» средства вернутся в областной бюджет

В рамках запланированных на 2011 год мероприятий предполагалосьблагоустроить около 600 дворов в 33 муниципальных образованиях области,отремонтировать 351 проезд к дворовым территориям в Екатеринбурге.

Объём средств, выделенных на финансирование программных мероприятий 2011года (без учёта местных бюджетов) составил 1,05 млрд. руб. (689 млн.руб. – федеральный бюджет, 367 млн. руб. - бюджет областной), сообщаетпресс-служба областного министерства энергетики и ЖКХ.

В соответствии с отчётами, представленными в министерство,запланированные мероприятия по благоустройству территорий выполнены на87,16%.

В министерстве назвали три причины «неосвоения» средств. В первом случае- это экономия, возникшая при проведении торгов по размещению заказовна поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг (Алапаевск,Асбест, Верхнесалдинский ГО, Н. Тагил). Следующая причина – несоблюдениесроков поставки материалов для оборудования проездов и игровых площадоксо стороны предприятий-изготовителей. И третье обстоятельство -нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций.

Работы, выполненные менее чем на 50 % от объёма, определённогоконтрактом, как и было предписано ранее, оплачены не были.Администрациями муниципальных образований в судебные органы направленыиски о расторжении договоров с недобросовестными подряднымиорганизациями, а также возмещении ими неустойки. В соответствии сдействующим законодательством, в дальнейшем эти компании к участию вконкурсе на выполнение работ в рамках данной программы допущены небудут подчеркнул Николай Смирнов.

В целом, по мнению Николая Смирнова, реализацию программы «Тысячадворов» в 2011 году можно считать успешной. Что касается ремонтныхмероприятий, проведение которых было сорвано по причине неблагоприятныхпогодных условий, они перенесены на 2012 год. (Екатеринбург,Каменск-Уральский, Нижний Тагил и др.).