Путин передал «привет» УВЗ

Утверждается, к примеру, что Путин спас УВЗ и далее готов помогатьпредприятию, но сегодня тагильчане могут только позавидовать жителямгорода Тихвин.

Вагончик тронется, Тагил останется

Российского премьера напрасно ждали 28 января на митинге рабочих вЕкатеринбурге. Служба протокола В.Путина уже готовила его знаковый визитв город Тихвин Ленинградской области. И именно здесь председательправительства РФ 30 января в сопровождении президента ОАО «РЖД»Владимира Якунина, министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и губернатораЛенинградской области Валерия Сердюкова принял участие в торжественнойцеремонии запуска нового вагоностроительного завода.

По словам Владимира Путина, «открытие современного предприятия в Тихвине– это хороший пример взаимодействия, объединения ресурсов частногобизнеса и государства». «Здесь и строительство новых, доступных по ценеквартир для рабочих, и гибкие ипотечные схемы, и серьезный соцпакет», -подчеркнул премьер. И добавил: «

По данным, предоставленным департаментом по информации и печатиправительства Ленинградской области, Тихвинский вагоностроительный завод(ЗАО «ТВСЗ») – один из масштабных в Европе промобъектов в сферемашиностроения. Строительство завода началось в 2008 году. Общий объеминвестиций в промышленное производство составляет 36 миллиардов рублей.Проектная мощность – 13 тысяч вагонов нового поколения, 90 тысяч тоннжелезнодорожного литья и 65 тыс. колесных пар в год.

По первым оценкам промышленных экспертов, ТВСЗ следует считатьсовременным производством полного технологического цикла по выпускугрузовых вагонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.Вагоностроительное и литейное производство интегрированы в единыйтехнологический комплекс, что позволяет в целом каждые четыре споловиной минуты выпускать колесную пару, а каждые 24 минуты – новыйвагон.

Дальнейшая эксплуатация вагонов нового завода, утверждают представителиглавного потребителя продукции ТВСЗ – ОАО «РЖД», позволит существенноснизить расходы поддержания железнодорожной инфраструктуры, а такжеувеличить пропускную способность сети. Кроме того, стоимость ремонта иобслуживания вагонов нового поколения в половину ниже, чем у типовых.

Пока на предприятии трудятся 1500 сотрудников, средний возраст которых33 года. Но уже в этом году численность персонала будет утроена. Средняязарплата уже сегодня - более 30 тысяч рублей. В том числе: у рабочих-27 000, у ИТР – 50 000.

Высокому гостю хозяева торжества предоставили право дать стартпоследнему этапу сборки нового вагона. Путин нажал на кнопку пультауправления механизма, устанавливающего вагон на колеса, потом поздравилрабочих и начертал автограф на первом вагоне.

Поздравлять,действительно, было с чем. Предприятие получило путевку в жизньблагодаря реализации проекта «Greenfield», то есть стройка веласьпрактически с нуля на свободных площадях ПО «Кировский завод». А еще впрошлом году сотрудники ТВСЗ получили ключи от квартир в новых домах. Внастоящее время завершается строительство еще 9 многоэтажек. Это чутьболее 2000 квартир для рабочих и служащих предприятия. «Я уже посмотрел.Квартиры достойные и хорошего качества», - резюмировал Владимир Путин.УВЗ, уточним, жилье для своих работников не строит.

Для полноты картины уместно отметить и то, что руководство Тихвинскогозавода уже подписало контракты на поставки вагонов с ОАО «Перваягрузовая компания» и с ОАО «Вторая грузовая компания». А еще и то, что вдекабре 2011 года на селекторном совещании президент РЖД В.Якунин выдалсвоеобразную «черную метку» нескольким производителям подвижногосостава: 95% изломавшихся литых деталей вагонов, изготовленных напредприятиях, в число которых попал, увы, и Уралвагонзавод,эксплуатировались не более 3-х лет.

Броня крепка, но танки…

Еще ранее, напомним, первые лица Минобороны РФ раскритиковали другуюгордость Нижнего Тагила – танки. Тот же А.Сердюков назвал танк УВЗустаревшей разработкой и даже заявил, что армии лучше закупать китайскиетанки. И вообще, министр уверен – тяжелой бронетехники в войскахпредостаточно (10 000 танков). Известно и мнение главы Генштаба МО РФНиколая Макарова. Скоро в армии появятся спецподразделения снайперов свысокоточным оружием, что связано с изменившимся за последние годыхарактером боевых действий, поскольку «горячие точки» перемещаются вгородские поселения. Макаров даже предсказал возможное повторениеливийских событий, но пока - в соседних с Россией государствах. «Мы,военные, должны быть готовы к наихудшим сценариям», - заявил главаГенштаба.

Остается только добавить, если ситуация не изменится, УВЗ в перспективепотеряет значительную часть заказов и на бронетехнику, и нажелезнодорожные вагоны. Можно при этом вспомнить страшный 2009 год,когда тысяч 20 заводчан сидели в вынужденных отпусках. А сколько потерялза это же время налоговых отчислений городской бюджет Нижнего Тагила,знают только экономисты.

Вместо послесловия

Вопрос «любить или не любить» Владимира Путина не праздный, ацелесообразный. И, думается, этим же озадачен и менеджменттанко-вагоностроительной корпорации. Сложнее понять другое. Во имя какойвеликой идеи начальник сборочного производства УВЗ Игорь Холманскихтратит львиную долю своего драгоценного времени на созданиеобщественно-политического движения? И это новое ОПД станет основой новойполитической партии, комментирует политпрогноз на завтра сайт партии«Единая Россия».

© Владимир Инжеватов