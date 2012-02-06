Теперь Александр Мишарин будет ездить без мигалок и машины сопровождения
6 февраля 2012, 18:48ОбществоВалерия Лошкарева
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Свердловский губернатор Александр Мишарин решил отказаться от машины сопровождения и мигалок на своем автомобиле.
Уже сегодня кортеж главы региона ездил по Екатеринбургу на равных с другими участниками дорожного движения. Как пояснили в резиденции губернатора, Александр Мишарин принял такое решение еще в декабре.
После трагичного ДТП стало понятно, что ни мигалка, ни машина сопровождения не могут обеспечить безопасность губернатора, а только создают затруднения движения сообщил источник JustMedia.Ru в резиденции губернатора.
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