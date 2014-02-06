Американцы назвали лучшие автомобильные бренды

Второе место в списке предпочтений досталось «Форду», который отстал от «Тойоты» на 25 зачетных баллов. Первую тройку замкнул бренд Honda со 109 очками. В «Топ-5» попали также Chevrolet и Tesla. Последняя компания в прошлом году занимала десятое место.

Меньше всего американцы оказались удовлетворены автомобилями марки Land Rover. Британский бренд удостоился лишь четырех зачетных баллов. Марка Maserati стала второй с конца, а «Ягуар», набрав девять баллов, замкнул тройку аутсайдеров.

Среди основных критериев для оценки были выбраны семь показателей: качество, безопасность, динамика и мощность мотора, стоимость, топливная экономичность, дизайн, а также технологии и инновации. Причем первый критерий для большинства автомобилистов в США имеет определяющее значение. 90 процентов опрошенных назвали его в качестве основного для определения лучшего бренда.