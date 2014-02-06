Грядет ли «санитарная реформа» в Нижнем Тагиле? Сергей Носов обсудил организацию системы вывоза мусора

Первый вопрос касался установки специальных контейнерных площадок на территории частного сектора. По этому поводу главы администраций районов отчитались перед Сергеем Носовым, назвав практически все микрорайоны нашего города, где будет оборудована такая площадка. Выя, Нижняя Черемшанка, Голый Камень, Горбуново, Старатель и части других районов города.

Особое внимание присутствующие уделили успешному опыту соседнего города – Невьянска. Как оказалось, запущенная там «санитарная реформа» может быть предметом подражания и для Нижнего Тагила.

Санитарная реформа в Невьянске. Вывоз мусора с сельских территорий

О том, как именно решается проблема утилизации мусора в Невьянске, однажды рассказал советник главы по стратегическому развитию территории Невьянского городского округа Илья Попов. Вообще, по его словам, вопрос этот не решался достаточно долгое время, однако опыт Ревды и Челябинской области по борьбе с несанкционированными свалками в сельской местности, можно сказать, вдохновил и сам Невьянск.

Главная причина самой проблемы: в многоквартирных домах денежные ресурсы на вывоз мусора включены в тарифы на содержание жилья, которым и занимаются управляющие компании, несущие ответственность за свою работу. В сельских территориях и частных секторах таких тарифов нет, как нет и управляющих организаций.

Попытки включить договоры на вывоз ТБО в частном секторе и сельской местности делались. Но всегда было проблематично отслеживать регулярность платежей, да и сами жители не спешили заключать договоры на вывоз ТБО, мотивируя тем, что они могут сами утилизировать бытовой мусор, например, сжигать на своем приусадебном участке рассказывает Илья Попов.

Но незаконных свалок становилось всё больше, что привлекло внимание не только администрации, Дума Невьянского городского округа, Муниципальное автономное учреждение «Управление хозяйством НГО», прокуратура, Роспотребнадзор и другие. Кроме того, важно знать, что российское законодательство предусматривает административную ответственность за отсутствие договора на вывоз отходов.

Невьянск начал решение проблемы с деревень Аятско-Коневского куста. Тогда был закуплен мусоровоз за 1,5 млн рублей, 20 восьмикубовых контейнеров для ТБО (0,75 млн). Кстати, именно двадцать контейнеров может обслуживать приобретенная машина. Прошли собрания, на которых обозначили места установки контейнеров, а работой по вывозу мусора занялось Муниципальное автономное учреждение «Управление хозяйством НГО».

Обсуждение Нижнего Тагила

Присутствующие представители компаний, занимающихся утилизацией мусора, не с большой охотой восприняли предложение от чиновников, ведь вывоз мусора с частного сектора, а также сельских территорий – убыточная деятельность из-за больших расстояний. Кроме того, было решено, что за «загрязнение» города, как и прежде, должны отвечать не только УК, но и районные администрации. Руководители компаний заявили, что с имеющимися объемами мусора они справляются.

Сергей Носов задавал вопрос своим коллегам, как именно будет рассчитываться эта услуга для тагильчан, как за нее платить, куда она будет включена. Пока единого решения по этому поводу нет, но начальник отдела по городскому хозяйству предложил также ориентироваться на опыт соседнего города.

Счет за услугу по вывозу ТБО будет выставляться в квитанции на оплату электроэнергии, и оплатить его можно там же, где оплачиваются услуги энергетиков - в сельских почтовых отделениях. Стоимость услуги вывоза мусора для населения составит 65 рублей в месяц, хотя себестоимость ее значительно выше - более 100 рублей в месяц. Причем плата взимается с дома, без учета количества прописанных в нем человек. Между поставщиком услуги и владельцем частного дома заключается договор публичной оферты. Таким образом, прочитав договор и один раз заплатив по квитанции, гражданин автоматически вступает в договорные отношения с исполнителем.

Сергей Константинович сделал акцент и на опыт крупных городов, где для специализированных компаний действует принцип «качества», а не «объемов». То есть услуга будет считаться выполненной только тогда, когда заказчика будет удовлетворять степень чистоты. По мнению Сергей Носова, это современный, правильный подход.

Также на совещании обсудили проблему сбора и вывоза мусора с территории многоквартирных домов и помещений, переведенных в нежилые, то есть офисы, магазины и т.п. Вопрос стоял таким образом, что этим должны заниматься УК. Те, в свою очередь, напомнили, что согласно нормативам, территория, прилегающая к магазинам, должна обслуживаться ими самостоятельно. «Трудно ли собственное крыльцо убрать?».

Проблема уборки мусора с территории муниципалитетов с организационной точки зрения ложиться, в первую очередь, на руководство города. Однако немаловажна и роль жителей, а также недобросовестных коммерсантов. С чьей «помощью» появляются несанкционированные свалки? Кстати, только на их ликвидацию в Нижнем Тагиле в прошлом году было затрачено 24 миллиона рублей. На доработку решений по этому вопросу Сергей Носов отвел для своих подчиненных некоторое время, однако «К первому апреля система должна заработать». Подобные совещания будут проводиться раз в месяц.