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Грядет ли «санитарная реформа» в Нижнем Тагиле? Сергей Носов обсудил организацию системы вывоза мусора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грядет ли «санитарная реформа» в Нижнем Тагиле? Сергей Носов обсудил организацию системы вывоза мусора

6 февраля 2014, 10:45Общество
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