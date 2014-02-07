Кроссовер Kia Soul стал электрическим

Кроссовер оснастили комплектом из 96 литий-ионных аккумуляторов суммарной емкостью 27 киловатт-часов. Батареи находятся под полом и питают 109-сильный электродвигатель. Запас хода Soul EV составляет от 130 до 160 километров. С места до 96 километров в час новинка разгоняется за 12 секунд. Ее максимальная скорость составляет 144 километра в час.

Зарядка аккумуляторов осуществляется через порт, который спрятан за панелью, заменяющей фальшрадиаторную решетку. На полную зарядку батарей от 140-вольтовой розетки уйдет около 24 часов, от 240-вольтовой – примерно пять часов. Кроссовер также получили систему рекуперации энергии при торможении и функцию звукового предупреждения окружающих, которая имитирует звук обычного ДВС, активируется на скорости до 20 километров в час и при движении задним ходом.

Электрокар изначально будет доступен в трех цветовых сочетаниях: белый кузов и синяя крыша, синий кузов и белая крыша, а также серебристый кузов и белая крыша. Модель получила 16-дюймовые колесные диски и покрышки с пониженным сопротивлением качению.

Перечень стандартного оснащения Soul EV включает в себя навигацию, камеру заднего вида, Bluetooth, электроприводы стекол и сидений, круиз-контроль, а также систему кондиционирования, которая называется HVAC. Она позволяет поддерживать комфортную температуру при минимально потреблении энергии. В частности, HVAC может подогревать салон, забирая тепло у нагревающихся элементов силового агрегата кроссовера, подавать прохладный воздух зонированно, например, только на водителя. Кроме того, можно установить таймер запуска климатической установки, чтобы кондиционер включился, пока машина стоит на зарядке.

Покупатель Kia Soul EV также получит возможность на протяжении пяти лет бесплатно пользоваться сервисом UVO EV. Он дает возможность при помощи смартфона узнавать уровень заряда аккумуляторов автомобиля, а также удаленно активировать климатическую установку.