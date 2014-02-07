Седан Subaru Legacy сменил поколение

После смены поколения у Legacy сохранилась моторная гамма. При этом отдача 2,5-литрового бензинового мотора была увеличена с прежних 175 до 177 лошадиных сил. 260-сильный шестицилиндровый «оппозитник» 3.6 остался без изменений. Оба двигателя работают вместе с вариатором Lineartronic. Все версии четырехдверки оснащаются системой полного привода Symmetrical AWD.

Габаритная длина седана составляет 4796 миллиметров, ширина – 1840 миллиметров, а высота – 1500 миллиметров. Колесная база Legacy следующего поколения равна 2750 миллиметрам. Таким образом, новинка на 66 миллиметров длиннее, на 60 миллиметров шире и на пять миллиметров ниже предшественника. Колесная база модели осталась прежней.

Для Legacy следующего поколения в Subaru подготовили новую мультимедийную систему. Автомобили в базовой комплектации оснастят комплексом с 6,2-дюймовым сенсорным дисплеем, доступам к музыкальным сервисам Pandora и Aha, а также Bluetooth-протоколом и USB-портом для подключения внешних устройств. Более дорогие версии предполагают наличие, в частности, семидюймового дисплея, спутникового радио SiriusXM и аудиосистемы Harman/Kardon с 12 динамиками.

Седан также получил обновленный пакет систем безопасности EyeSight, который был назван Американским страховым институтом дорожной безопасности лучшим в США. Устройство оснащено стереокамерами, способными распознавать цвета. Электроника следит за рядностью движения и при необходимости может удержать автомобиль в занимаемой полосе, предотвращает аварии, а также позволяет избежать рывков при движении задним ходом.

Седан нового поколения в топовой комплектации Limited в компании назвали самой роскошной среди всех моделей, когда-либо выпущенных Subaru. В перечень оборудования этой версии входят, в частности, регулировка водительского кресла в 10 положениях, трехступенчатый подогрев передних сидений и двухступенчатый задних, а также отдельные воздуховоды системы вентиляции для пассажиров заднего дивана.