TagilCity.ru и вирусы: проблема уже устранена

Утром четверга некоторые браузеры выдавали пугающее предупреждение об опасности сайта. В 9.00 проблема была уже устранена, однако предупреждение от браузеров еще не пропало.

Это связано с тем, что проверка сайтов антивирусами идет в порядке очереди и обычно это занимает около 1 часа, самое долгое - сутки. Уже сейчас сайтом пользоваться безопасно и вы можете игнорировать предупреждения браузеров.

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