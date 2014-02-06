TagilCity.ru и вирусы: проблема уже устранена
6 февраля 2014, 10:30Общество
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Сегодня пользователи городского портала TagilCity.ru, желая почитать любимый сайт, столкнулись с предупреждением, что он угрожает безопасности компьютера.
Утром четверга некоторые браузеры выдавали пугающее предупреждение об опасности сайта. В 9.00 проблема была уже устранена, однако предупреждение от браузеров еще не пропало.
Это связано с тем, что проверка сайтов антивирусами идет в порядке очереди и обычно это занимает около 1 часа, самое долгое - сутки. Уже сейчас сайтом пользоваться безопасно и вы можете игнорировать предупреждения браузеров.
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