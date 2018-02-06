Анна Кузнецова: Нужно поддерживать российские семьи

По мнению Анны, безопасность школьных учреждений и совершенствование воспитательного процесса требуют серьезных доработок. Необходимо принять целый комплекс мер для профилактики преступлений, в том числе ввести ставку психолога во всех общеобразовательных учреждениях. Недопустимо принимать на работу в школу осужденных за причинение вреда здоровью и жизни.

Для органов опеки и попечительства, считает омбудсмен, нужно пересмотреть критерии эффективности работы. Главная задача этих служб – поддерживать благополучие в семьях, a не искать в них проблемы. Специалисты этих служб должны знать действующее законодательство и уметь применять его на практике.

За последние годы главной заботой государства стало уменьшение количества детей-сирот, в результате чего в детских домах численность таких детей сократилась в несколько раз. Пропорционально этому выросло количество приемных семей, требующих особого внимания, a значит и наличия квалифицированных работников для этого.

По поручению Президента РФ решается задача o своевременном зачислении детей в ясли и детские сады. Есть успешный региональный опыт работы так называемых выездных воспитателей, получивших аккредитацию при Министерстве образования и выезжающих на работу в небольшие села, где строительство детских садов нецелесообразно.

Тревожной тенденцией стало выросшее за последние 5 лет число преступлений в отношении несовершеннолетних на 40%. По этому поводу в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предоставлен ряд предложений, например, создание специального реестра лиц, осужденных за причинение вреда жизни и здоровью, и ограничение доступа к интернету для них.

В своем интервью «Известиям» Анна Кузнецова также рассказала o создании специального совета по развитию детского контента, организации детского отдыха без нарушений, основании института сертифицированных государственных нянь и новом предмете в школе — семьеведении.