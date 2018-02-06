Футболисты сборной России ответят на вопросы пользователей «ВКонтакте»
6 февраля, 06:05Общество
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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат уникальную возможность пообщаться с игроками главной футбольной команды России.
В феврале пользователи «ВКонтакте» смогут спросить обо всём, что их интересует, у представителей сборной России по футболу.
На вопросы фанатов будут отвечать Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунёв, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Самые интересные комментарии футболисты выберут в сообществе «Сборная России по футболу» и запишут видеообращение. Первыми на очереди нападающий Александр Кокорин и вратарь Андрей Лунёв, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
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