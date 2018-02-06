Футболисты сборной России ответят на вопросы пользователей «ВКонтакте»

В феврале пользователи «ВКонтакте» смогут спросить обо всём, что их интересует, у представителей сборной России по футболу.

На вопросы фанатов будут отвечать Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунёв, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Самые интересные комментарии футболисты выберут в сообществе «Сборная России по футболу» и запишут видеообращение. Первыми на очереди нападающий Александр Кокорин и вратарь Андрей Лунёв, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».