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Минобороны обвинило «Фонтанку» в публикации личных данных погибшего в Сирии пилота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минобороны обвинило «Фонтанку» в публикации личных данных погибшего в Сирии пилота

6 февраля, 22:05Общество
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