Минобороны обвинило «Фонтанку» в публикации личных данных погибшего в Сирии пилота

Журналисты «Фонтанки» в одном из выпусков рассказали о том, что на сайте Министерства обороны можно узнать любую информацию о военнослужащем при использовании его личного номера. В качестве примера редакция воспользовалась личным номером погибшего в Сирии пилота Романа Филипова.

Материал вызвал негативную реакцию в Минобороны. Представители ведомства заявили, что журналисты опубликовали статью из корыстных побуждений.

Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д. Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчётам. До чего же надо было опуститься, чтобы после этого ещё и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации говорится в официальном заявлении Минобороны.

Автор статьи Денис Коротков не до конца понял суть обвинений, предъявленных ему со стороны военных. По его мнению, он не публиковал каких-либо персональных данных кроме воинского звания, фамилии, имени и отчества погибшего майора. Эти данные ранее опубликовало само Минобороны на официальном сайте.

Журналиста поддержал главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Он заявил, что Министерство обороны притянуло историю за уши, так как в реальности никто не публиковал каких-либо ранее неизвестных сведений о военнослужащем.

Каких-либо ответных комментариев со стороны военного ведомства в адрес «Фонтанки» после этого не последовало, сообщают «Новые Известия».