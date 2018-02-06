Мужчина сливает бензин с автомобилей возле проходной завода в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Возле проходной «Уралвагонзавода» по улице Свердлова в Нижнем Тагиле сотрудники предприятия сняли на видео, как мужчина сливает с припаркованных автомобилей бензин.
Одинокого мужчину возле заводской проходной тагильчане периодически наблюдают с лета 2017 года. Гость, озираясь по сторонам, открывает бензиновые баки и сливает с них топливо. Тагильчане обсуждают тот факт, что на записи не видно канистру, и делают разные предположения.
Он себе в трусы по ходу сливает предполагает в комментариях Евгений Мельников.
Он вроде как просто нюхает его пишет Андрей Силанов.
Александр Бондаренко полагает, что мужчина сначала смотрит, из каких машин можно слить бензин, а потом подъезжает на своей «Газели» и ворует топливо.
На кадрах видно, что мимо гостя во время съемки идут прохожие, но никто не обращает на него внимания.
Некоторые пользователи соцсети говорят о постановочной съемке, предполагая, что она является вирусной рекламой одного из сообществ «ВКонтакте». В качестве аргумента жители Нижнего Тагила называют тот факт, что в вазовской «десятке», показанной в ролике, нельзя слить топливо, просто открутив крышку бензобака.
В пресс-службе полиции Нижнего Тагила заявили, что обращений от автовладельцев жалоб в органы правопорядка не поступало. Автор видео также никакую информацию в полицию не предоставлял.
Видео: сообщество «ВКонтакте» «Типичный тагильчанин»
© Лев Истомин, TagilCity.ru