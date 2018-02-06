Новый состав комиссии по защите прав дольщиков утвержден главой Свердловской области
6 февраля, 23:35Общество
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В состав межведомственной координационной комиссии Свердловской области, занимающейся защитой прав дольщиков и пайщиков, внесены изменения в соответствии с указом главы региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В состав межведомственной комиссии по защите прав дольщиков включены региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова, гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселёв и депутат Госдумы Сергей Бидонько.
Решение об изменении состава комиссии 6 февраля подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает «Областная газета».
В задачи комиссии входит решение вопросов по организации завершения строительства проблемных домов или так называемых долгостроев.
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