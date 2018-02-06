Жительница Зауралья выманивает деньги тагильчан с помощью фальшивых фото с пожара

Ольга Колчина из Курганской области попросила неравнодушных уральцев о помощи. Ее семье нужны средства на ремонт дома, который пострадал от пожара, пишет женщина. «Погорельцам» уже перевели 14 500 рублей, говорит информатор. Сначала Ольга заявила, что ей нужны еще 13 600 рублей, но позже написала, что речь идет о сумме в 9 000 рублей.

В обращении женщина пишет о себе и своей семье от третьего лица, но в личной переписке признается, что помощь нужна именно ей.

Дорогие наши благотворители и все неравнодушные люди! К нам обратилась за помощью одна семья из Далматовского района Курганской области. Мать воспитывает одна троих детей. И еще беременна двойней. Недавно отец семейства бросил семью и ушел к другой женщине. Помогать отказался. Младшему ребенку 2 года, и он болен. Старшая дочь сама осталась с ребенком на руках без мужа. Худо-бедно эти две женщины пытались выжить своими силами. Но вчера случилась беда - в доме случился пожар! Сгорела большая половина дома! Сейчас семья собирает средства на восстановление сгоревшей части дома. Живут пока у знакомых! Просим оказать помощь всех неравнодушных! Семья проверенная! 100 рублей - тоже помощь! Карта Сбербанка дочери Ольги 42763200****3562 написано в обращении в редакцию.

К сообщению прикреплены две фотографии. Колчина утверждает, что эти снимки сделаны на месте пожара. Однако в интернете эти фото опубликованы на двух ресурсах, одно – в 2012 году на одном из украинских сайтов, второе – в 2016 году в статье, где речь идет о пожаре во Владимирской области.

Ольга сообщает, что во время пожара 5 февраля спасателей никто не вызывал. Люди все потушили самостоятельно. В МЧС ЧП не зарегистрировано.

Мы все сами тушили, кто чем. У нас деревня, мы в МЧС не обращались вообще. А в деревнях никто никому не говорит. Это деревня, там такого нет пишет Ольга.

Теперь, пишет Ольга, деньги нужны на возведение нового дома. Часть средств «семье» уже перевели. В доказательство этого женщина привела несколько сканов с подтверждением переводов, в надежде на то, что примеру этих людей последуют остальные.

Мы отдали рабочим маленько денег, сколько насобирали. Они начали делать уже, чтобы до лета хотя бы было прожить, а летом мама с материнского капитала на построение дома (даст – прим.ред.) говорит Колчина.

После того, как корреспондент показал женщине скрины с сайтов, где размещены оригиналы снимков сгоревших строений, Ольга прекратила общение и занесла собеседника в «черный список».

В полиции Нижнего Тагила гражданам посоветовали быть внимательнее и обязательно проверять подлинность информации с просьбами о помощи.

В интернете много информации, и не вся она достоверна. Поэтому следует для начала убедиться в искренности намерений человека, обратившегося за помощью говорят стражи порядка.