30% лифтов в Свердловской области признаны устаревшими
6 марта 2012, 10:42Общество
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Из 12,5 тысяч лифтов в Свердловской области 30% признано устаревшими, около 7% – не работает. Если не принять срочных мер по замене оборудования, установленного в домах 70-х годов постройки, в течение ближайших двух лет будет остановлено порядка 40% лифтов. Министерство энергетики и ЖКХ займется модернизацией оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.
Замена одного лифта обходится в среднем от 1,2 до 1,5 млн. рублей. Наобновление оборудования необходимо около 7 млрд. рублей, сообщилруководитель министерства Николай Смирнов. Выполнить ремонт планируется на за счет фонда содействия реформированиюЖКХс привлечением средств областного и местных бюджетов.
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