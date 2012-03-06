30% лифтов в Свердловской области признаны устаревшими

Замена одного лифта обходится в среднем от 1,2 до 1,5 млн. рублей. Наобновление оборудования необходимо около 7 млрд. рублей, сообщилруководитель министерства Николай Смирнов. Выполнить ремонт планируется на за счет фонда содействия реформированиюЖКХс привлечением средств областного и местных бюджетов.