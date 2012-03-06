Volkswagen представил Polo BlueGT

с., работающий в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с синхронизированным переключением и двойным сцеплением. Благодаря такой силовой установке компактный автомобиль может ускоряться с нуля до 100 км/ч за 7,9 секунды и развивать скорость до 210 км/ч. Расход топлива составляет 4,5 л/100 км, а выхлоп CO2 - 105 г/км. С 6-ступенчатой механической коробкой передач эти показатели меняются лишь незначительно: 4,7 л/100 км и 108 г/км CO2. Автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски, шеврон GT, выхлопную систему с двумя трубами, задний спойлер, задний бампер с диффузором, новый передний бампер, модифицированные фары дневного света и противотуманные фары, а также черную решетку радиатора и черные корпуса зеркал. Для улучшения аэродинамических показателей дорожный просвет уменьшили на 15 мм. В линейке моделей Polo BlueGT занял нишу между Polo TSI (мощностью 105 л.с.) и Polo GTI (мощностью 180 л.с.). Он появится в продаже уже в июле.