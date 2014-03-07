Компания Maserati отложила выпуск внедорожника
Компания Maserati начнет серийный выпуск внедорожника Levante не раньше 2015 года, хотя ранее предполагало, что новинка встанет на конвейер уже в текущем году. Модель будет производиться на заводе «Фиата» в итальянском Мирафиори, где сейчас идет подготовка мощностей к выпуску внедорожника. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу группы Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.
Пока не известно, какая именно платформа ляжет в основу «Леванте». Ранее предполагалось, что новинка получит шасси от Jeep Grand Cherokee, однако в феврале руководитель итальянской марки Гаральд Уэстер опроверг эту информацию.
Внешне Levante будет выполнен в духе концептуального внедорожника Kubang, представленного на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. В линейку двигателей войдут агрегаты из гаммы седанов Quattroporte и Ghibli. Предположительно, Levante будет предлагаться с 410-сильной твин-турбо «шестеркой» 3.0, 580-сильным мотором V8 объемом 3,8 литра, а также с трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 275 лошадиных сил. Моторы будут агрегатироваться с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF.
Кроме того, Маркионне сообщил, что Maserati в течение следующих 24-28 месяцев может начать серийное производство купе Alfieri, прототип которого был представлен на моторшоу в Женеве. По его словам, у компании есть «как платформы, так и двигатели» для новинки.
Купе Alfieri получило шасси от суперкара GranTurismo MC Stradale с укороченной на 240 миллиметров колесной базой (до 2700 миллиметров), 4,7-литровую 460-сильную «восьмерку» и шестиступенчатый «робот». Серийная модель станет конкурентом купе Jaguar F-Type.