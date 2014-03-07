Компания Maserati отложила выпуск внедорожника

Пока не известно, какая именно платформа ляжет в основу «Леванте». Ранее предполагалось, что новинка получит шасси от Jeep Grand Cherokee, однако в феврале руководитель итальянской марки Гаральд Уэстер опроверг эту информацию.

Внешне Levante будет выполнен в духе концептуального внедорожника Kubang, представленного на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. В линейку двигателей войдут агрегаты из гаммы седанов Quattroporte и Ghibli. Предположительно, Levante будет предлагаться с 410-сильной твин-турбо «шестеркой» 3.0, 580-сильным мотором V8 объемом 3,8 литра, а также с трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 275 лошадиных сил. Моторы будут агрегатироваться с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF.

Кроме того, Маркионне сообщил, что Maserati в течение следующих 24-28 месяцев может начать серийное производство купе Alfieri, прототип которого был представлен на моторшоу в Женеве. По его словам, у компании есть «как платформы, так и двигатели» для новинки.