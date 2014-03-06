Перспективы развития интернет-торговли в России

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers озвучила занимательную аналитику по существующему на сегодня количеству российских интернет-пользователей и их активности в сфере виртуальных покупок. Так, например, оказалось, что более 80% интернет-пользователей совершали покупки через Интернет, причем более половины из них делают это регулярно. Исследования подтвердили отставание регионов от столицы в пользовании виртуальными маркетами: 35% пользователей Интернета против 50%.

Важную роль в увеличении виртуальных продаж играют социальные сети. Об этом свидетельствует то, что треть онлайн-покупателей осуществляют покупки именно через эти ресурсы. Еще одним двигателем российского онлайн-рынка признан мобильный Интернет: при 61 миллионе его пользователей на 2013-й год, свыше 40% от этого количества при его помощи покупали товары. Прогнозируется значительный рост количества пользователей мобильного Интернета, что означает, что в скором времени большая часть онлайн-покупок будет осуществляться со смартфонов и планшетов.

Растущая популярность онлайн-шоппинга объясняется многими факторами, основные из которых – это деньги и время. Продавец экономит на выставочных площадях, рабочей силе и многих других затратах. Покупка товара через Сеть – по сути, покупка товара со склада. Это позволяет выставлять цены гораздо ниже, чем в рознице, что даже с учетом доставки оказывается более выгодным для покупателя. К тому же существует возможность приобретать товары непосредственно у производителя, экономя средства, которые пришлось бы доплачивать за наценку посредников. Более 40% клиентов онлайн-магазинов таким образом дешевле покупают бытовую технику, одежду и обувь. Экономия времени не менее важна: несколько кликов и можно просмотреть массу интересующих предложений магазинов, на поход по которым ушло бы несоизмеримо больше времени.

Еще быстрее осуществлять поиск необходимых товаров по оптимальным ценам позволяют прайс-агрегаторы, такие как Sravni.com. Этот ресурс представляет собой систему, объединяющую актуальные предложения в каталог интернет-магазинов Екатринбурга и других крупных населенных пунктов страны. Теперь не нужно долго и нудно листать страницы поисковика и переключаться между массой страниц маркетов. Воспользовавшись поиском на сайте sravni.com, можно получить упорядоченную выборку цен по конкретному товару, отсортированную по территориальному критерию, цене, популярности и т.п. Пользователям доступна систематизированная информация не только о ценах, но и о технических характеристиках товаров и рейтинге магазинов.