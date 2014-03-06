Скоро 8 Марта! Мы рады помочь вам, мужчины!

Гипермаркет «Мехамания - Нижний Тагил» предлагает широкий ассортимент шикарных шуб из меха норки, соболя, чернобурой и рыжей лисы, енота, кролика. А так же изделия из мутона, мужские и женские дубленки из овчины и меха тоскана. Пальто из шерсти, кашемировые пальто. Текстильные утепленные и легкие куртки, плащи и ветровки. Разнообразный выбор кожаных аксессуаров: сумки, портмоне, ремни, перчатки. А так же уютные палантины для холодной погоды.

Только два дня 8 и 9 марта 2014 г. в честь открытия своего нового гипермаркета «Мехамания – Нижний Тагил» для всех своих покупателей установили самые привлекательные цены на зимнюю одежду: норковая шуба всего от 19500 рублей, мутоновая шуба от 9500 рублей, дубленка от 8500 рублей, жилет из чернобурки от 4499 рублей, осеннее пальто от 1499 рублей, текстильная куртка (демисезон) от 499 рублей.

А теперь о главном! В продаже имеются подарочные карты оплаты разного номинала, приобретая такую карту, покупатель экономит время на подбор нужного подарка. Подарочная карта является самым удобным видом презента. Потому что получатель может сам выбрать вещь на свой вкус.

Мы можем смело заявить - что наши цены и широта модельного ряда - самое привлекательное качество для всех жителей г. Нижний Тагил. Ждем вас 8 марта 2014 г. на торжественное открытие, которое состоится в ТРЦ «КИТ» по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 49.