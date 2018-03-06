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Проект «умного города» в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025 получил одобрение президента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект «умного города» в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025 получил одобрение президента

7 марта, 00:25Общество
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