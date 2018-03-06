Роботы вместо заводчан? Путин признал угрозы для рабочих профессий

Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи признал угрозу человечеству из-за роботизации в промышленном производстве. Глава государства призвал задуматься над своевременной переквалификацией.

В ходе встречи с рабочей молодежью в Нижнем Тагиле президент России Владимир Путин ответил на ряд острых и актуальных вопросов, интересующих юное поколение производственников. Мастер по ремонту электрооборудования из Новочебоксарска Дмитрий Грохотов спросил президента о занятости человека в эпоху роботизации в производстве.

Не получится ли так, что машина заменит меня на работе? Не получится ли так, что моя специальность на рынке труда будет не востребована? -- спросил Грохотов.

В ответ Владимир Путин напомнил специалисту о технологических революциях, которые неоднократно происходили в истории человечества, к примеру, в европейских странах.

Нам надо заранее подумать, как действовать в такой ситуации при роботизации, искусственном интеллекте, достижениях в медицине. Надо заранее просчитать свои действия. Должны появиться высокотехнологичные рабочие места, должен подняться уровень заработной платы, -- заявил Путин.

Президент также отметил, что решение проблемы заключается в своевременной переподготовке и постоянном обучении.

Постоянно учиться, тогда машина вас не заменит. Вы будете знать, кто сможет вас заменить и где ваше место среди машин. Оптимисты считают, что творческое начало человека не заменит машину, -- заключил президент.

Напомним, что в ходе встречи президент также обратил внимание на то, что разработанные виды вооружений являются результатом деятельности ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Именно они, по словам президента, ежегодно выполняют свою работу, добиваясь выдающихся результатов.





