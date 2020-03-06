На сколько подорожает бензин?

За первые 2 месяца текущего года бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо на 0,5%. Это самые скромные цифры с 2016 года. При этом эксперты отмечают некоторое снижение спроса на бензин в 2019-м и в начале 2020 года. В то же время, весной спрос на горючее традиционно растет, так к чему же готовиться российским автолюбителям?

Сейчас, в период низкого спроса, который закончится в конце марта, оптовые цены не снижаются, как ожидалось, а поднимаются. Причины, в основном, в уменьшении производства бензинов и снижении их поставок на внутренний рынок. Чтобы встретить сезон высоких цен на топливо без резкого всплеска, необходим большой запас горючего и низкие цены. Сегодня ситуация прямо противоположная. Из-а этого может возникнуть диспаритет цен, как в 2018 году.

Впрочем, не все эксперты настроены пессимистично. Многие считают, что из-за падения спроса на нефть и ряда других факторов вскоре может сложиться ситуация, когда поставлять топливо на внутренний рынок станет выгоднее, чем экспортировать. Тогда могут упасть и внутренние цены.