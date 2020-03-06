Внесудебное банкротство: что оно даст должникам и чего ожидают тагильские юристы

Разбираем плюсы и минусы внесения новых положений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» с помощью юристов ЕЦЗ.

По наблюдениям специалистов юридической службы, больше всего вступления изменений в силу ждут те, у кого сумма долга в районе 300-350 тысяч рублей. Это меньше рекомендуемого порога для банкротства физического лица, но на практике – банкротами признаются и такие клиенты. Так происходит, потому что признаки судебного банкротства более гибкие, чем у внесудебной процедуры. Кроме того, по стандартной процедуре банкротства физических лиц практика «обкатана» за 4 года, готовясь к процессу, юристы «Единого центра защиты» могут просчитать все риски и неожиданности. Пока неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы сформировались четкие механизмы внесудебного банкротства для всех участников. Поэтому наиболее рациональным решением будет применить проработанную стандартную процедуру банкротства физических лиц уже сейчас, чтобы наверняка быть уверенным в итоговом результате – списании долгов.

Фото: Единый Центр Защиты ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Внесудебное банкротство: что оно даст должникам и стоит ли ждать? Еще 12 сентября 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, добавляющий новые положения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Суть его – введение так называемого «внесудебного» банкротства, а основная цель – дать возможность списать долги тем, у кого их сумма – от 50 до 500 тысяч рублей.

Авторами разработаны критерии, по которым можно претендовать на эту процедуру. Важный момент, что они должны быть выполнены одновременно:

Гражданин официально является безработным в течение 3-х месяцев – то есть, стоит на учете на бирже труда и до сих пор остается без работы. Или его доход меньше прожиточного минимума в своем регионе. У должника не должно быть имущества в собственности, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание. Иными словами – с квартирой, являющейся единственным жильем, в данную процедуру дорога открыта. Однако если есть еще одна квартира или машина – не тот случай. Должны отсутствовать существенные средства на банковских счетах. Существенными считаются суммы от 50 тыс. рублей сроком на протяжении 3 месяцев. Должник не должен быть признан банкротом в последние 5 лет и иметь непогашенную судимость за экономические преступления.

Что дальше? Должник самостоятельно в письменной форме должен будет обратиться в СРО арбитражных управляющих. То есть проводить внесудебное банкротство будет управляющий. И он же определяет, подходит гражданин под процедуру или ему отказать.

Пожалуй, самое привлекательное в законопроекте - данную процедуру планируется сделать бесплатной. Все расходы будет оплачивать специальный фонд, деньги в который будут вкладывать все действующие в России СРО. А дальше они будут распределяться в качестве вознаграждения управляющим. Но это и минус проекта, на взгляд юристов-практиков. Арбитражный управляющий не будет заинтересован в проведении процедуры. Как и сейчас, скорее всего он и не будет обязан в ней участвовать. А значит, должник может просто не начать свое банкротство.

Или кредиторы будут ходатайствовать о переводе процедуры банкротства из внесудебной в обычную, и пока неясно, в каких случаях им это удастся.