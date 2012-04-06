ФАС заступилась за операторов сотовой связи Екатеринбурга

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации Екатеринбурга в связи с требованием мэрии перенести ВОЛС в подземные коммуникации. Как сообщают в антимонопольном ведомстве, дело возбуждено 27 марта по признакам нарушения ч.1 ст.15 закона «О защите конкуренции».

Основанием для возбуждения дела послужило постановление администрации «Об ограничении размещения волоконно-оптических линий связи на опорах наружного освещения и контактной сети на территории муниципального образования «город Екатеринбург». В соответствии с этим документом был утвержден график демонтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах наружного освещения и контактной сети. Демонтаж должен быть осуществлен в период с 2012 по 2015 годы.

Постановление администрации Екатеринбурга создает необоснованные препятствия осуществлению деятельности операторов связи, использующих ВОЛС для оказания различных услуг связи жителям города, создает преимущественные условия деятельности хозяйствующим субъектам, в том числе операторам связи, имеющим собственные линейно-кабельные сооружения, и может привести к ограничению конкуренции на рынке услуг связи поясняют в федеральном антимонопольном ведомстве.

Рассмотрение дела назначено на 17 мая. Как пояснили «НЭП» в антимонопольной службе, дело в отношении администрации Екатеринбурга было возбуждено ФАС по собственной инициативе. Никто из операторов в ФАС не обращался. «Пока дело возбуждено только в отношении администрации Екатеринбурга, но в ФАС есть информация, что подобный действия осуществляются и в других городах, например, в Казани, Тюмени, Краснодаре и др. В настоящее время ФАС проверяет и уточняет эту информацию», – сообщила руководитель пресс-службы ФАС Ирина Кашунина.

Работающие на территории Екатеринбурга операторы связи возлагают большие надежды на антимонопольную службу. По их словам, сегодня участники рынка объективно ограничены в возможности размещения ВОЛС иным способом кроме как на опорах освещения и контактной сети. Затраты на перенос ВОЛС в подземную канализацию, принадлежащую другому оператору (подземные канализации в Екатеринбурге в основной массе принадлежат не муниципалитету, а компании Ростелеком – прим. «НЭП»), могут увеличить общую стоимость таких линий в несколько раз.

«При этом возможность такого переноса пока еще не является очевидной. Строительство собственной канализации, по предварительной оценке, приведет к увеличению стоимости ВОЛС минимум в 10 раз, – заявила «НЭП» пресс-секретарь «МТС Урал» Дарья Вольхина. – Демонтаж ВОЛС и отсутствие в настоящее время альтернативы их размещения создаст препятствия дальнейшему осуществлению деятельности по оказанию услуг, что может негативно отразиться на состоянии конкуренции в Екатеринбурге и затронуть интересы конечных пользователей».

«Если арендовать канализацию у Ростелекома, затраты компании на аренду каналов связи резко вырастут. При этом в центре города канализация старая, провалившаяся и забитая проводами. Нам предлагают арендовать микротрубки с вдуванием в них волокон. Это новая технология, довольно дорогостоящая и невыгодная технически, – говорит заместитель генерального директора ЗАО УралВЭС» (Конвекс) Леонид Блинов. – Если же самим прокладывать оптический кабель в канализации, то это возможно только на окраинах. Мы делали заявки в Ростелеком на получение технических условий прокладки кабеля по центру города, но каждый раз получали отказ. В любом случае, чтобы убрать все наше волокно в землю, в существующую или вновь построенную канализацию, нужны огромные деньги – сравнимые с годовым бюджетом компании».

«Даже если представить, что Ростелеком согласится всех пустить в свои канализации (а в большинстве случаев они просто заявляют, что у них нет технической возможности), по самым скромным подсчетам понадобится два года на перемещение ВОЛС под землю. Если строить самим (представлять в мэрию проект раскопок, запрашивать техусловия, согласовывать проект со всеми службами, получать землеотвод), то вообще сроки не ясны, – комментирует постановление администрации Екатеринбурга президент Уральской ассоциации операторов связи Александр Орехин. – Сроки, установленные мэрией нереальны. И если в конце года ЕТТУ и Горсвет не продлят с нами договоры на размещение кабелей на опорах, люди могут остаться без интернета, кабельного телевидения, сотовой связи… А у многих банков процессинг по ВОЛС идет. Такой, можно сказать, «конец света» наступит».

По словам профучастников рынка, предложение администрации Екатеринбурга не продумано ни финансово, ни технически, ни по срокам (центр города планируется освободить от ВОЛС к октябрю 2012 года – прим. «НЭП») и приводят в пример Тюмень, где аналогичный проект реализуется поэтапно. Сначала местная администрация построила на одной из улиц канализацию, затем запустила туда всех операторов на равных условиях, только потом компании занялись уборкой проводов с воздуха. После этого муниципалитет приступил к строительству канализации на следующей улице.

Это нормальный подход. А наша мэрия практически ничего не предлагает нам взамен той инфраструктуры, которую мы используем сейчас, в которую мы долгое время инвестировали. Мы согласны с тем, что ВОЛС необходимо убирать с воздуха из эстетических соображений. Но не обязательно сразу и все в землю убирать. Можно покрасить кабель, или украсить его диодными лентами, можно убрать в короба муфты, резервные кольца оптических кабелей. И параллельно заниматься поиском оптимальных вариантов решения задачи по переносу ВОЛС в канализацию говорят члены Уральской ассоциации операторов связи.

Они намерены вести переговоры с администрацией Екатеринбурга, с тем, чтобы прийти к устраивающему всех решению. Однако в мэрии настроены категорично.