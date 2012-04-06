Из-за состояния дорог в Нижнем Тагиле водители нарушают правила, рискуя собственными правами

По встречным трамвайным путям вынуждены двигаться водители, следуя на Тагилстрой на отрезке дороги между ЦУМом и улицей Индустриальная. Дорога настолько испещрена ямами, что сама уже превратилась в одну большую ямину. В этом с тагильскими водителями согласен и главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи Комитета по городскому хозяйству Дмитрий Сафронов.

В этом году нуждаются в экстренном ремонте дороги улиц Индустриальная и Металлургов. Что касается отрезка дороги от ЦУМа до Хлебозавода, то его будут ремонтировать в мае. Будет проведен текущий ремонт, а этот отрезок дороги водители будут огибать по трамвайным путям. Что касается улицы Индустриальной от главной проходной НТМК до остановки Комсомольская, то ее также будут делать. Средства предоставляет предприятие ЕВРАЗ НТМК. Сейчас они составляют проект работ, четкие сроки еще не обозначены рассказывает Дмитрий Михайлович.