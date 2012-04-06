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Из-за состояния дорог в Нижнем Тагиле водители нарушают правила, рискуя собственными правами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за состояния дорог в Нижнем Тагиле водители нарушают правила, рискуя собственными правами

6 апреля 2012, 18:37Общество
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