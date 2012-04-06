У Land Rover может появиться самый компактный кроссовер

Однако сейчас, как сообщает издание Autocar, в Land Rover раздумывают над возможностью выпустить компактную, преимущественно дорожную модель с аналогичной внешностью. Такой Land Rover мог бы получить платформу кроссовера Evoque и иметь в длину около 4,3 м, что автоматически сделало бы его конкурентом Mini Countryman и Nissan Juke. Этот вариант обеспечит проекту весомый уровень продаж, так как рынок компактных кроссоверов сейчас на подъеме, считают в британской компании. Однако рассматривается и альтернативная схема, по которой для выпуска компактной модели может быть использована традиционная конструкция с рамой лестничного типа – ее же задействуют и в будущем Defender. Когда именно модель появится на рынке, не уточняется, но вероятнее всего, позиционироваться она будет как куда менее утилитарный автомобиль, чем прочие Лэнд Роверы. Вполне возможно, компактный кроссовер будет считаться эмоциональной моделью, ориентированной на отдых и развлечения. Добавим, что в Нью-Йорке британская компания продемонстрировала прототип Land Rover DC100 Expedition, подготовленный для экспедиционных поездок.