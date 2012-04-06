Внимание! По улицам Нижнего Тагила ездит необычный трамвай (фото)

Познакомиться с историей тагильского трамвая сейчас можно в трамвае с бортовым номером 77 маршрута 12. По данным Отдела информации музея-заповедника, выставка из четырех планшетов продемонстрирует пассажирам интересные факты из истории этого транспорта в Нижнем Тагиле.

Она позволяет тагильчанам соприкоснуться с историей во время поездки в трамвае. Пока это возможно только в одном вагоне, но в дальнейшем организаторы выставки планируют увеличение количества «выставочных» трамваев.