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Внимание! По улицам Нижнего Тагила ездит необычный трамвай (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! По улицам Нижнего Тагила ездит необычный трамвай (фото)

6 апреля 2012, 16:58ОбществоВалерия Лошкарева
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