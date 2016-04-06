Жильцы ещё одной новостройки Нижнего Тагила негодуют по поводу состояния дома (ФОТО)

Жильцы нового дома, расположенного по адресу Смелянского, 2, жалуются на состояние дома.

На фотографиях, которые жильцы опубликовали в социальных сетях, видны мокрые потолки, влага, стекающая по стенам, и высохшие разводы.

Мы купили квартиру в новом доме на Смелянского. Скажу вам, тут очень много сюрпризов. Но очень странно, что перед покупкой я спрашивал на портале о новых домах – «Огни Вагонки» (на Ленинградском проспекте) «Премьер» (на ул. Пархоменко), чтобы узнать о том, что там за квартиры, все молчали. Как только в интернете выскочила тема о том, что тут прошла протечка с шестнадцатого до первого этажа, сразу же все стали грязью поливать эти дома, а где они раньше были? Почему молчали? Непонято рассказал журналистам TagilCity.ru житель гальянки Анвер.

В управляющей компании (УК) «Тагил», обслуживающей дом, о проблемах дома, конечно, наслышаны.

Прямо сейчас на кровле работает бригада. Кровлю почистили. Там были недочёты по изготовлению кровли. Устранением занимается «Трест 88». Мы это дело не бросили. Там, где промочки будут, это всё будет исправляться. Что касается влаги на первом этаже: там проходит ливневая канализация. Сейчас мы сняли два ряда почтовых ящиков. Будем вскрывать в этом месте нишу, чтобы узнать, откуда течёт вода. Ситуация находится под контролем заверил журналистов TagilCity.ru зам. директора УК «Тагил» Баранов Сергей.

Примечательно, что у дома №12 на Октябрьском проспекте, о проблемах которого TagilCity.ru рассказывал ранее, и дома №2 на ул. Смелянского разные застройщики, разные управляющие компании, но очень схожие проблемы. Негодование людей можно понять. Жилая недвижимость стоит серьёзных денег. Но негативом в интернете повлиять на ситуацию вряд ли удастся.

Установка таких систем канализации, вентиляции и отопления всегда должны быть спроектированы профессионалами с большим опытом. Такие работники работают в компании «Стандарт Климат». На их сайте http://st-ovk.ru можно посмотреть все доступные услуги, а также отзывы на работу ее сотрудников.