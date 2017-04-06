Волонтёры Нижнего Тагила награждены за проведение ремонта в здании общества слепых

Общественными работами занимались представители молодежной общественной организации «Уралвагонзавод», НТИ (филиал) УрФУ и бойцы студотряда «Улыбка». В свободное от учёбы и работы время они проводили в помещении ВОС и Культурно-реабилитационного центра инвалидов по зрению.