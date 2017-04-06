Волонтёры Нижнего Тагила награждены за проведение ремонта в здании общества слепых
6 апреля 2017, 08:30Общество
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Молодые общественники Нижнего Тагила накануне были награждены за помощь Всероссийскому обществу слепых. В здании городской организации силами волонтёров был проведён ремонт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Общественными работами занимались представители молодежной общественной организации «Уралвагонзавод», НТИ (филиал) УрФУ и бойцы студотряда «Улыбка». В свободное от учёбы и работы время они проводили в помещении ВОС и Культурно-реабилитационного центра инвалидов по зрению.
Благодарность от лица Главы города 10-ти волонтёрам вручил Андрей Ленда, руководитель аппарата администрации муниципалитета, передает пресс-служба мэрии.
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