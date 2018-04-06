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7 районов Свердловской области попадают в зону риска во время паводка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 районов Свердловской области попадают в зону риска во время паводка

6 апреля, 15:15Общество
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