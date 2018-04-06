7 районов Свердловской области попадают в зону риска во время паводка

В зону риска попадают семь районов Свердловской области: Байкаловский, Слободо-Туринский, Махневское, ГО Карпинск, Красноуфимский округ, Талицкий и Туринский городские округа сообщают в ведомстве.

Жилые дома от паводка, скорее всего, не пострадают. Однако 10 низководных мостов и один участок автодороги могут быть затоплены. Из-за этого будет прервано транспортное сообщение сразу с 30 населенными пунктами.

На территорию этих населенных пунктов завезли 148 тонн продуктов и товаров первой необходимости, поэтому, как уверяют спасатели, жизнь в этих городах не остановится. Кроме того, для их жителей будут работать 21 лодочная и 6 паромных переправ. Медицинские услуги и пожарная безопасность также не будут ограничены.

Если же ситуация с паводком ухудшится, то на этот случай подготовлен 771 пункт временного размещения, которые смогут принять 335 тысяч человек, сообщает «АиФ».