Прокуратура проводит проверку на АО «ЕВРАЗ НТМК» после травмы рабочего

Напомним, 4 апреля рабочий колесобандажного цеха завода получил травму плеча на производстве. Официальная информация о травмах, полученных работником, была озвучена очень сухо. Однако по словам очевидцев, когда мужчина делал замеры, его буквально намотало на вал во время вращения колес.