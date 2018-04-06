Путин пообещал построить в Екатеринбурге вторую ветку метро и монорельс

Путин обратил внимание членов бюро на то, что Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров страны. Также не последнее место в городе занимает логистика.

На мой взгляд, представляется важным, что Екатеринбург располагается между Европой и Азией. В этом тоже есть определенное преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира рассказал Владимир Путин.

По расчетам президента РФ город во время выставки посетят около 14 миллионов человек. Стоимость возведения объектов «Экспо-2025» приблизительно составит 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделятся как из федерального бюджета, так и из регионального.

Также Путин пообещал, что в случае, если Екатеринбург выиграет заявку на проведение «Экспо-2025», то в городе будет построена вторая ветка метро и монорельс.

За право проведения всемирной выставки борются также японская Осака и азербайджанский Баку, пишет «Комсомольская правда».