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Путин пообещал построить в Екатеринбурге вторую ветку метро и монорельс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин пообещал построить в Екатеринбурге вторую ветку метро и монорельс

6 апреля, 19:20Общество
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