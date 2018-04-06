Золотые медали российским школьникам планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
6 апреля, 10:55Общество
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В Минобрнауки РФ разработан проект, согласно которому со следующего учебного года золотые медали школьники смогут получить лишь при удачной сдаче ЕГЭ.
Помимо того, что для получения медали выпускникам необходимо будет получить пятерки по всем школьным предметам, еще им нужно будет набрать не менее 70 баллов по результатам ЕГЭ по математике и русскому языку.
Министры считают, что эта мера является своевременным упорядочиванием порядка выдачи медалей для школьников, сообщает ТАСС.
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