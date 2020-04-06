Итоги первой недели после введения режима самоизоляции в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошла первая неделя самоизоляции. Мы пообщались с тагильчанами: чем они занимаются дома «в четырёх стенах».

«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса

Позже Владимир Путин продлил ограничительные меры из-за коронавируса, поэтому россиянам предстоит еще возможно не одна неделя самоизоляции. Редакция TagilCity.ru пообщалась с различными специалистами и подготовила советы для тагильчан. Давайте сидеть дома с пользой!

Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?

А если хотите посмотреть, что творится на улицах Нижнего Тагила, мы собрали кадры с городских камер наблюдения.

Полная изоляция, день пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил список организаций, которым разрешается работать в режиме полной самоизоляции. Региональное правительство опубликовало весь перечень.

Евгений Куйвашев увеличил список компаний, которым можно работать в режиме изоляции

Про магазины и заведения мы уже рассказывали, а теперь опросили самозанятых, которые работают с людьми, о том, как пандемия повлияла на их дела.

«Остаются за скобками». Как «коронавирусные каникулы» убивают тагильских фрилансеров

Мы завершили серию публикаций о молодёжи Нижнего Тагила. Первый материал вышел полтора месяца назад — с монологами молодых тагильчан о жизни и работе в Нижнем Тагиле. Тогда многие опрошенные спрашивали, можем ли на эти вопросы ответить мы сами. Спустя время, осознав, что мы вообще-то тоже молодёжь — мы ответили.