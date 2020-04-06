Итоги первой недели после введения режима самоизоляции в Нижнем Тагиле
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле прошла первая неделя самоизоляции. Мы пообщались с тагильчанами: чем они занимаются дома «в четырёх стенах».
Позже Владимир Путин продлил ограничительные меры из-за коронавируса, поэтому россиянам предстоит еще возможно не одна неделя самоизоляции. Редакция TagilCity.ru пообщалась с различными специалистами и подготовила советы для тагильчан. Давайте сидеть дома с пользой!
А если хотите посмотреть, что творится на улицах Нижнего Тагила, мы собрали кадры с городских камер наблюдения.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил список организаций, которым разрешается работать в режиме полной самоизоляции. Региональное правительство опубликовало весь перечень.
Про магазины и заведения мы уже рассказывали, а теперь опросили самозанятых, которые работают с людьми, о том, как пандемия повлияла на их дела.
Мы завершили серию публикаций о молодёжи Нижнего Тагила. Первый материал вышел полтора месяца назад — с монологами молодых тагильчан о жизни и работе в Нижнем Тагиле. Тогда многие опрошенные спрашивали, можем ли на эти вопросы ответить мы сами. Спустя время, осознав, что мы вообще-то тоже молодёжь — мы ответили.