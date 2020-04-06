Литвиненко обозначил механизм наращивания экспорта газа в Европу
Объем поставок трубопроводного газа России в ЕС из-за санкций и ужесточения законодательства достиг своих предельных показателей. Значимую позицию теперь могут занять Соединенные Штаты. О том, как Россия сможет повлиять на текущую ситуацию, рассказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
По словам Владимира Литвиненко, ключевое значение для глобального энергосектора в ближайшие десять лет будет играть природный газ, а именно — сжиженный природный газ (СПГ). Его производство представляет собой отдельную отрасль газовой промышленности по причине гибкости логистических цепочек, пишет forpost-sz.ru.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета считает, что у России имеется значительный потенциал для совершенствования представленной отрасли. Ежегодный объем производства уже спустя десять лет может составить 140–160 миллионов тонн, что составляет 20 % мирового рынка.
Однако «Газпром» не получит возможности увеличить объемы поставок в Европу. По завершении строительства «Северного потока-2» Евросоюз, основываясь на положениях антимонопольных законов, и не даст нарастить продажи посредством трубного транспорта.
По мнению Владимира Литвиненко, выход из этой ситуации заключается в наличии в трубе продукции других поставщиков, а не одного лишь «Газпрома». Это произойдет в том случае, если по трубе будет идти газ, условно принадлежащий «Роснефти», «Новатэку», «Лукойлу», зарубежным инвесторам. Соответственно, будет соблюдено условие ликвидации монополии доступа к экспортной трубе.
Вместе с тем ЕС относит газ к экологическому топливу, а его нехватка в Европе в настоящее время достигает примерно восьмидесяти миллиардов кубов. Эту нишу, на которую нацелены американцы, необходимо перехватить, добавил Владимир Литвиненко.
Отмечается, что Россия в отношении СПГ отстает от таких стран, как Катар, Австралия и США. В текущей обстановке ключевую роль играет скорость принятия решений регулятором — государством. Это обеспечит увеличение эффективности компаний, пополнение бюджета страны, развитие спецотраслей и региональной социально-экономической инфраструктуры.