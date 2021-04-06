Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

По данным регионального МЧС, весенний паводок с наступлением «большой воды» ожидается на реках Тура, Тавда, Сосьва и Ница.
По прогнозам специалистов, период паводка в Свердловской области продлится с конца апреля до начала июня.
Как отмечают спасатели, в этом году серьезной угрозы подтопления населенных пунктов в муниципалитетах региона нет. Однако уже сейчас в области подготовлено 57 пунктов временного размещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Также закуплены лекарства, продукты и товары первой необходимости для жителей, кто в период паводка может оказаться отрезанным от «большой земли».
В данный момент, как сообщает пресс-служба МЧС, на контроле в ведомстве значится больше 40 мостов на реках Свердловской области, где необходимо обработать ледовое покрытие, чтобы стаявшая вода не снесла переправы.
Напомним, вечером 5 апреля спасателям пришлось доставать юного жителя Екатеринбурга, который провалился под лед городского пруда на самокате. Течением его затянуло под плотину.