Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

Как отмечают спасатели, в этом году серьезной угрозы подтопления населенных пунктов в муниципалитетах региона нет. Однако уже сейчас в области подготовлено 57 пунктов временного размещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Также закуплены лекарства, продукты и товары первой необходимости для жителей, кто в период паводка может оказаться отрезанным от «большой земли».