Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области
Сегодня, 13:15ОбществоФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
К весеннему паводку готовятся сотрудники свердловского МЧС. По прогнозам спасателей «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля.

По данным регионального МЧС, весенний паводок с наступлением «большой воды» ожидается на реках Тура, Тавда, Сосьва и Ница.

По прогнозам специалистов, период паводка в Свердловской области продлится с конца апреля до начала июня.

Как отмечают спасатели, в этом году серьезной угрозы подтопления населенных пунктов в муниципалитетах региона нет. Однако уже сейчас в области подготовлено 57 пунктов временного размещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Также закуплены лекарства, продукты и товары первой необходимости для жителей, кто в период паводка может оказаться отрезанным от «большой земли».

В данный момент, как сообщает пресс-служба МЧС, на контроле в ведомстве значится больше 40 мостов на реках Свердловской области, где необходимо обработать ледовое покрытие, чтобы стаявшая вода не снесла переправы.

Напомним, вечером 5 апреля спасателям пришлось доставать юного жителя Екатеринбурга, который провалился под лед городского пруда на самокате. Течением его затянуло под плотину.

Свердловская областьМЧСобществопаводок
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