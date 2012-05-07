Aston Martin объявила стоимость спецсерии суперкара DBS

Отличительная особенность новой серии – задняя панель под номерной знак окрашивается в черный цвет Carbon Black II, который может быть матовым или глянцевым по желанию клиента. В черный цвет также окрашены радиаторная решетка и выхлопные патрубки. Корпуса зеркал заднего вида, сплиттер в переднем бампере, диффузор и оформление задних фонарей изготавливаются из углепластика. Контрастные черно-серебристые колесные диски отполированы до блеска, а суппорта карбоно-керамических тормозов могут быть ярко-желтого, красного или черного цвета. Кроме того, DBS Ultimate можно узнать по окрашенной в красный цвет литере S на крышке багажника и вышивке на подголовниках. Интерьер суперкара отделан черной кожей и алькантарой с контрастной строчкой красного или серебристого цвета. На центральной консоли и дверях используются углепластиковые вставки, а магниевые подрулевые переключатели украшают красные кожаные накладки. Отличает ограниченную серию DBS Ultimate и полированная табличка с 3D-эффектом и указанием порядкового номера автомобиля от 1 до 100. Автомобили этой серии будут выпущены в период с июня по июль 2012 года. Розничная цена Aston Martin DBS Ultimate в России составляет от 337 779 евро (в рублях по курсу ЦБ), сообщили в компании.