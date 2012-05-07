Fiat Linea получил новое «лицо»

Интерьер обновленного седана украсит новая панель приборов с глубокими колодцами, а также переосмысленная центральная консоль с новыми блоками аудиосистемы и климатической установки и новый рычаг коробки передач. О том, затронут ли изменения техническую часть, пока не сообщается, но, вероятнее всего, гамма силовых агрегатов в основном останется прежней. По некоторым данным, ее может пополнить экономичный 77-сильный 1,4-литровый двигатель. Fiat намеревается в ближайшее время представить обновленный Linea на рынках развивающихся стран, включая Турцию, Индию и Бразилию. Известно, что в Турции некоторое время будут одновременно предлагаться и нынешний, и рестайлинговый седаны – первый получит обозначение Classic, второй – Yeni (Новый). Добавим, что в Россию Fiat Linea не поставляется.