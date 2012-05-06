МОТИВ от всей души поздравляет жителей Нижнего Тагила с Днем Победы!

Со дня Великой Победы прошло уже 67 лет, сменилось не одно поколение, но праздник 9 Мая по-прежнему остается главным российским праздником. Именно с этого дня пошел отсчет новой свободной жизни!

МОТИВ от всей души поздравляет вас с этим светлым праздником и желает крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и большого счастья для вас и ваших близких!