МОТИВ от всей души поздравляет жителей Нижнего Тагила с Днем Победы!
6 мая 2012, 15:24ОбществоВалерия Лошкарева
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В каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минуту помолчать и сказать им СПАСИБО за то, что сегодня мы можем жить в мире и радоваться каждому дню.
Со дня Великой Победы прошло уже 67 лет, сменилось не одно поколение, но праздник 9 Мая по-прежнему остается главным российским праздником. Именно с этого дня пошел отсчет новой свободной жизни!
МОТИВ от всей души поздравляет вас с этим светлым праздником и желает крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и большого счастья для вас и ваших близких!
С наступающим праздником! С днем Великой Победы!
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