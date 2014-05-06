Отопительный сезон в Нижнем Тагиле завершится через неделю
6 мая 2014, 09:40Общество
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В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил, отопительный сезон 2014 года официально завершится 12 мая.
Так, 13 мая, по словам специалистов, работа теплоисточников и систем теплоснабжения будет переведена на летний режим.
Владельцам тепломагистралей, жилого фонда и объектов соцкультбыта рекомендовано подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения плановых гидропневмопромывки и гидроиспытаний.
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