Более полутора тысяч тагильчан получили георгиевские ленточки (ФОТО)
6 мая 2016, 09:10ОбществоТимофей Данилов
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Нижний Тагил присоединился к всемирной общественной акции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне тагильские активисты отделения «Союза добровольцев России» вышли на улицы города, чтобы вручить жителям символические ленточки. В течение дня волонтеры подарили порядка полутора тысяч георгиевских лент.
По словам добровольцев, тагильчане с удовольствием принимали этот символ победы.
Акции «Георгиевская ленточка» исполнилось уже 11 лет. Её инициаторами выступили РИА Новости и РООСПМ «Студенческая община». Традиционно общественная акция проводится с 24 апреля по 12 мая. За годы своего существования она получила признание по всему земному шару – сейчас георгиевские ленточки дарят в более чем 30-ти странах.
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Кстати, в прошлом году волонтеры также выходили на улицы города, чтобы подарить ленты прохожим.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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