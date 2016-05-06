Более полутора тысяч тагильчан получили георгиевские ленточки (ФОТО)

Акции «Георгиевская ленточка» исполнилось уже 11 лет. Её инициаторами выступили РИА Новости и РООСПМ «Студенческая община». Традиционно общественная акция проводится с 24 апреля по 12 мая. За годы своего существования она получила признание по всему земному шару – сейчас георгиевские ленточки дарят в более чем 30-ти странах.