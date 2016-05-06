Тагильчане смогут бесплатно получить георгиевскую ленточку

Чтобы бесплатно получить один из главных атрибутов Победы – георгиевскую ленточку, достаточно просто прийти в любой день, с 4 по 9 мая, в любой офис оператора МОТИВ.

А в офисе на Ленина, 69 в День Победы стартует праздничная акция. До 15 мая каждый, кто подключится к сети МОТИВ, совершенно бесплатно получит «красивый» номер, а при подключении к одному из тарифов «ВМЕСТО!» или к «Тарифу 139» - еще и карту экспресс-оплаты номиналом 100 рублей.