Тагильчане смогут бесплатно получить георгиевскую ленточку
6 мая 2016, 08:55Обществоoffice@tagilcity.ru
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В офисах оператора МОТИВ.
Чтобы бесплатно получить один из главных атрибутов Победы – георгиевскую ленточку, достаточно просто прийти в любой день, с 4 по 9 мая, в любой офис оператора МОТИВ.
А в офисе на Ленина, 69 в День Победы стартует праздничная акция. До 15 мая каждый, кто подключится к сети МОТИВ, совершенно бесплатно получит «красивый» номер, а при подключении к одному из тарифов «ВМЕСТО!» или к «Тарифу 139» - еще и карту экспресс-оплаты номиналом 100 рублей.
Для нас раздача георгиевских ленточек – уже добрая традиция. В этом году мы также будем ждать горожан в наших офисах, чтобы вместе выразить свое уважение и благодарность нашим главным героям – ветеранам Великой Отечественной войны рассказывает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.
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