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В репетиции парада Победы в Нижнем Тагиле приняли участие кадеты школы №21 (ФОТО)
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В репетиции парада Победы в Нижнем Тагиле приняли участие кадеты школы №21 (ФОТО)

6 мая 2016, 15:30ОбществоДенис Таратонов
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