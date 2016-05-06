В репетиции парада Победы в Нижнем Тагиле приняли участие кадеты школы №21 (ФОТО)

Кадеты нашей школы участвуют в парадах Победы с момента образования в Нижнем Тагиле кадетской школы. Это наша традиция. В этом году мы выставили 80 человек, в два раза больше чем обычно. Перед репетицией прошли обсуждения кандидатов. У кандидатов должно быть все в порядке с внешним видом, дисциплиной, выдержкой и здоровьем, то есть происходил отбор. Просто желания сходить на парад было недостаточно рассказала Светлана Соколова.

Такой отбор дал свои результаты — на репетиции парада кадеты показали себя очень хорошо.

Вчера все прошло в хорошем, рабочем режиме. Обычно в мероприятии участвуют дети 8-9 классов, но вчера были и 6-7 классы. Все дети были в полной форме, чтобы была видна готовность детей, и чтобы дети прочувствовали момент. Посмотреть на репетицию приходили педагоги и семьи учащихся.

Наши кадеты остались довольны репетицией. Ребята готовы, участвуют с желанием, особенно младшие классы. У них желания было даже больше, чем у выпускников, -- поделилась Светлана.

Помимо воспитанников кадетской школы, на репетиции были учащиеся школы №13, а также участники клуба юных моряков «Парус». Кроме того, был отряд юных пограничников.