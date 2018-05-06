Вокал, хореография, театр: тагильские педагоги показали свои таланты на гала-концерте
6 мая, 11:30Общество
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4 мая на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества прошел гала-концерт победителей городского этапа конкурса «Грани таланта» среди педагогов Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 тагильских учителей продемонстрировали зрителям свои таланты в различных видах искусства: джазовый, эстрадный, классический вокал, театральные и хореографические постановки, литературное творчество.
По словам самих педагогов, участие в конкурсе «Грани таланта» дает им возможность не только показать свои таланты, но и стимулирует на дальнейший рост в творческой деятельности, пишет «Телекон-ТВ».
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