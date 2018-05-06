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Вокал, хореография, театр: тагильские педагоги показали свои таланты на гала-концерте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вокал, хореография, театр: тагильские педагоги показали свои таланты на гала-концерте

6 мая, 11:30Общество
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